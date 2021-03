Diego Maradona Junior se nacionalizó argentino: "Es un homenaje a mi padre"

Tal como adelantó el columnista de Primiciasya.com, Daniel Ambrosino, Diego Maradona Jr. recibió la nacionalidad argentina durante la mañana de hoy.

VER COLUMNA EXCLUSIVA DE DANIEL AMBROSINO

Hoy, en un acto oficial que tuvo lugar en el Consulado General de la Argentina en la ciudad de Roma, en Italia, Diego Maradona Junior obtuvo la nacionalidad de su padre.

LEER TAMBIÉN: Estafaron a Cabito Massa Alcántara y Diego Ángeli

El encargado de presidir la ceremonia fue el canciller Felipe Solá, a través de una videoconferencia, desde Buenos Aires. Y a través de la página oficial de Cancillería, se emitió un comunicado oficial con los detalles.

Todo fue ante la emoción de Diego Armando Maradona Junior, que nació en Nápoles fruto de una relación extra matrimonial de su padre con Cristiana Sinagra en 1986 y mientras el futbolista se desempeñaba en el equipo italiano.

Reconocido públicamente por su padre en 2016, hoy sigue los pasos de su progenitor y trabaja como periodista deportivo y entrenador de fútbol. Padre a su vez de Diego Matías y de Indiana Nicole, y esposo de Nunzia Pennino, hace semanas el hijo del diez había iniciado los trámites para acceder a la ciudadanía argentina, como puede hacer formalmente cualquier hijo de un argentino nativo que presenta la documentación correspondiente.

Y más tarde, habló con Télam de manera exclusiva: “Es un orgullo poder ser argentino. Me emocionó mucho, es algo que siempre soñé, que sentía que lo tenía que hacer. Siempre tuve claro ser 50% napolitano y 50% argentino. Es un homenaje a mi padre. Anoche no me podía dormir. Sé que estaría muy orgulloso y contento, lo hice para reglárselo a él desde acá”, agregó Diego Maradona Junior.

LEER TAMBIÉN: Yanina Latorre a Luciana Salazar: "No te estoy diciendo que seas ni put* ni chorra"