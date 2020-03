Diego Maradona Junior desde Italia: "Sentimos que vivimos en una película de terror"

Italia se convirtió en el país más golpeado por la pandemia del coronavirus. En las últimas horas, se anunciaron 345 muertos y 2989 nuevos contagiados.

Como si esto fuera poco, reportes indican que un hombre con COVID-19 que estaba por recibir el alta tras cumplir con la cuarentena volvió a dar positivo en el test del virus.

Desde ese país, quien contó cómo es su situación fue Diego Maradona Junior. Desde Nápoles, dijo: "Esto arrancó acá de un italiano que fue a Alemania y ahí comenzó el contagio en el norte. Es la zona que está sufriendo más. Comparado con el norte nosotros estamos muy bien en Nápoles. Es un virus muy contagioso, es dificil decir que no vamos a llegar al número de contagio que hay en el norte. La única solución que tenemos es quedarnos en casa, Mi mamá esta bien, hace 10 días que no la veo, mi familia que está acá también. No tenemos ningún síntoma y agradecemos a Dios. Parece que estamos en una película de terror. Se sale a la calle con un permiso".

"Yo tengo dos trabajos, uno es una escuelita de fútbol y cerró. Creo que no nos van a pagar. Después trabajo en una radio y estamos trabajando. Por ahora voy hasta la radio aunque nos cortaron las horas. La situación es durísima porque hay gente sin contrato o les pagan el día que trabajan", remarcó.

Con respecto a la contención entre los vecinos indicó: "Acá no se puede hablar con nadie, abrazar, hablar a dos metros y medio. Los supermercados no subieron los precios, hacés una fila larga porque no se puede entrar más de 4 o 5 personas con mascaras y guantes. Podés gastar lo que quieras pero uno compra lo que necesita. En Milán tenés que sacar turno para ir al supermercado".

