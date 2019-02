Diego Maradona habló de Verónica Ojeda en una conferencia de prensa de Dorados

Verónica Ojeda en medio de una conferencia de prensa de Dorados en México. Diego Maradona aclaró cuál es su actual relación conen medio de una conferencia de prensa deen





Dieguito Fernando. El Diez negó haberse reconciliado con su ex pareja y expresó su felicidad por estar cerca de su hijo,

"Me perdí los primeros 5 años de Dieguito, que no lo reconocía, y ahora que lo tengo conmigo es la luz de mis ojos. Aunque le pegue mucho al padre y aunque no lo deje dormir", comenzó el DT.

ojeda maradona 1.jpg



"El otro día nos fuimos a dormir, llegamos a las doce y media y a las siete y media viene y me dice 'papá, papá, hay sol' (hace el gesto de que le abrió el ojo). Pero papá viene con una carretera bastante larga. Entonces se ocupó la madre, que está conmigo", agregó.





Y sobre Ojeda, Diego comentó: "Pero quiero aclarar esto, porque se dice que dos personas tienen que estar y tienen que ser dos personas enamoradas, pero Verónica puede tener su marido, novio, y yo estoy más solo que Macri".





"¿Pero sabés qué pasa? El amor que te da Dieguito, verlo todos los días crecer y entender un montón de cosas, a mí me hace muy feliz. Amo a mi hijo, Dieguito Fernando", cerró.