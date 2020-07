Diego Maradona habló en "Intrusos" en medio de su pelea con Dalma y Gianinna: "Estaba muerto, ¿no?"

Hoy en "Intrusos" (América TV) hicieron un repaso sobre el escándalo que tiene como protagonista a Diego Maradona y mostraron en exclusiva un nuevo video del exfutbolista, donde se lo veía un poco agitado, posiblemente por realizar ejercicios en su nueva etapa de recuperación.

En la grabación que le llegó a Jorge Rial, se lo podía ver al actual entrenador de Gimnasia, parado y hablando a la cámara.

Generando más polémica, Diego arrojó: "¿Estaba muerto no? ¿Y ahora qué más van a decir? ¿Qué van a inventar ahora?", haciendo referencia a los dichos sobre su salud en los últimos días.

Este video sale a luz en medio de la nueva pelea que se generó con sus hijas Dalma y Gianinna, quienes manifestaron públicamente que buscan que un juez intervenga para controlar la supuesta adicción al alcohol de su padre.

“Maradonianos, los adoro. Los quiero muchísimo. Síganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca. Esta tampoco. Aunque me quieran bastardear. Aunque me quieran decir lo que me quieran decir”, añadió Diego.

Luego remarcó su defensa hacia su entorno, que fue cuestionado en estos días. “La gente de alrededor mío, la gente que yo quiero, la gente que realmente me hace bien... Tranquilos”, indicó.

