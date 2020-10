Diego Maradona cumple 60 años: el video especial que le grabaron los deportistas

El gran ausente fue Messi. "Arranco mis 60 años, con estos maravillosos mensajes que me dan la vida", señaló Diego.

Diego Armando Maradona cumple este viernes 60 años y varias personalidades del mundo del deporte nacional como internacional se sumaron a los saludos que alrededor del planeta le hacen y le harán al Diez.

Richy Castellanos, el reconocido relacionista público español, decidió regalarle a Maradona un video con diferentes personalidades saludando al Diez.

Castellanos logró reunir el saludo de más de 150 personas, que a lo largo de más de una hora hablan sobre el astro argentino.

Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Carlos Moyá, Adolfo Cambiaso, Alessandro Del Piero, Andoni Goikoetxea, Andrés Iniesta, Careca, Zico, Bernd Schuster, Carlos Valderrama, Cesc Fábregas, Christian Karembeu, Enzo Francescoli, Ciro Ferrara, Gary Lineker, Diego Simeone, Claudio Borghi, Daniel Valencia, David Trezeguet y David Nalbandian, Zinedine Zidane y Ronaldinho fueron algunas de los protagonistas.

“Este video lo hago con mi corazón y esfuerzo. Con mucho cariño hacia él. Toda la gente que sale es para decirle que le admira y le quiere”, explicó Castellanos en una entrevista con OKDIARIO.

El relacionista también hizo referencia a una de las ausencias que tiene el video: Lionel Messi. “Tenía varios compromisos de fútbol. No pude hacer más fuerza. Arriesgarme, me he arriesgado”, explicó.

“Se lo merece por todo lo que ha sucedido este tiempo atrás, que le han pasado cosas inverosímiles. Él mismo sabe y se está dando cuenta que tiene que tirar hacia adelante y cuidarse. Tiene que estar otros 50 años vivo”, remarcó Castellanos.

Al compartir el video en sus redes, Diego Maradona manifestó: "Arranco mis 60 años, con estos maravillosos mensajes que me dan la vida. Gracias por tanto cariño, gracias por su amistad. Este es el mejor regalo de cumpleaños que Ustedes me podrían haber hecho. Y gracias, también, a todo mi equipo por prepararme esta gran sorpresa".

