Diego Maradona contó quién lo sacó de la droga

Diego Maradona habló en el canal de deportes TyC Sports en el ciclo Líbero.

Allí, entre datos vinculados al fútbol, Maradona expresó un detalle sobre su momento más crítico vinculado al consumo de drogas.

“En el coma. En el coma me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo estiraba la mano y no podía salir. Y yo seguía en coma. Que nadie se ponga una medalla por sacar a Maradona de la droga. A mi me sacó Dalma”, dijo Maradona sobre la mano que le brindó su hija.

“La mujer más linda del país es Rocio, mi chica”, afirmó, a pesar de que Oliva está en pareja hace cuatro meses con otro hombre.

“¿Mañanero o de noche? ¡Mañanero! Si, el mañanero me encanta. Me encanta. Te levantás con una fuerza después...”, respondió.