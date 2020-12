Diego Maradona: los chats completos entre sus hijas y los médicos días antes de su muerte

La Fiscalía de San Isidro investiga la muerte de Diego Maradona como un posible “homicidio culposo” y por el momento se centró en la recolección de información a partir de las declaraciones de las hijas del Diez (Dalma, Gianinna y Jana) y de los allanamientos a Leopoldo Luque.

Luego de que la pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry, dijera que eran las tres hijas de Maradona las únicas en estar a cargo de la salud de Diego, se dieron a conocer algunos de los chats que están incluidos en la causa judicial que reconstruye los últimos días del futbolista.

En los chats se muestra un intercambio entre Dalma y Gianinna; Diego Maradona Jr, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Se armó durante la internación en la clínica Olivos del 2 de noviembre, cuando Maradona fue operado de un hematoma en la cabeza. Se observa la preocupación de Dalma por instalar a un médico clínico en el seguimiento de la salud de su padre.

"Me acaba de contactar una persona que es la encargada de internaciones domiciliarias que papá vomitó (comió camarones con ajo y brócoli) y que no quiere que vaya una ambulancia a revisarlo. Me dijo que habló con Agustina y que ella le dijo que era una decisión familiar! Por eso escribo. Creo que los familiares hay cosas que no podemos decidir. Que para eso estaría un médico clínico o por lo menos un médico que responde por él", escribió Dalma.

Más adelante, el 14 de noviembre vuelve a repetir el pedido. "Leopoldo (Luque) es neurocirujano y de lo que estamos hablando es de un médico clínico de cabecera", le responde Dalma a Diego Jr, que preguntó por Luque. "Con el médico que consigamos ellos se quedarían tranquilos. Para no ponerle tantos médicos a papá", opinó Gianinna.

Díaz, el psicólogo añade: "Estoy hablando con Maxi. Me dijo que están viendo videos de Diego y que está muy bien. Que Diego reclama más privacidad solamente".

El "Maxi" que nombra el psicólogo es Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla, abogado de confianza de Diego. Él, y Johnny Espósito, su sobrino, estaban en la casa en el momento de la muerte (junto al psicólogo, la psiquiatra, la enfermera y la cocinera).

