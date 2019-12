Diego Maradona bailó al ritmo de J Balvin y, ¿fue acompañado por Rocío Oliva?

J Balvin se presentó el fin de semana con localidades agotadas en el Movistar Arena, y ante 15.000 personas vibró con su Arcoiris Tour.

Al show, asistieron varios famosos, entre ellos Diego Maradona y Rocío Oliva. Sentado en un palco vip, el exfutbolista disfrutó a pleno del recital.

Si bien no se mostraron juntos ante las cámaras, la rubia se encontraba en otra de las plateas principales del estadio. Algunos aseguran que fueron juntos.

LEER MÁS Reapareció Rocío Oliva: Nuevo novio, relación con Diego y posibilidad de reclamo judicial

La semana pasada, Rocío Oliva habló con "Intrusos" y dijo: "Estoy muy bien, no me puedo quejar. Muy contenta con todo. Tengo propuestas de trabajo muy interesantes para el próximo año, así que si se dan, bienvenidas sean".

Luego de confirmar su separación del astro del fútbol, la ex de Maradona confesó que está conociendo a alguien, aunque no quiso revelar demasiados detalles al respeto. "No sé si es noviazgo. Estoy pasando un gran momento y nada más. Ahora no es el momento de presentarlo pero seguramente en algún momento me van a ver con él", aseguró.

"¿Cómo reaccionó Diego ante la noticia?", le preguntó el cronista de América. "No hablo de mi vida privada con él, no es un tema que le corresponda. No tengo que hablarlo con nadie, ni con mamá lo hablé. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo pero tengo una excelente relación con él", explicó la joven.

LEER MÁS Diego Maradona contó quién lo sacó de la droga