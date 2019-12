Diego Latorre sobre su separación de Yanina: "Quiero recomponer la relación; ella es..."

El viernes, Yanina Latorre confirmó lo que se venía rumoreando desde hace varios días: se separó de Diego Latorre, su marido desde hace 25 años, el padre de sus dos hijos, Lola y Dieguito.

Y ahora, quien se decidió a romper el silencio y hablar sobre el tema fue el otro protagonista de esta historia: Diego.

"Yanina contó la verdad. Esto es de hace unos meses largos. 'Separación' es un termino muy absoluto, pero sí. Este año empezamos a hablar del tema bien, como gente que se quiere, que se ama y que ha tenido una vida juntos. Y bueno, llegamos a la conclusión... o ella llegó a la conclusión, de que quería distanciarse”, dijo el periodista en "Lanata sin filtro", Radio Mitre.

“Yanina no veía que la relación estuviera fluyendo bien. No me acuerdo si fue en julio o agosto, pero fue un pedido de ella, y por varias razones, no por un hecho puntual. Fue un desgaste volver a reencontrarse. Estamos en ese proceso", destacó Diego.

"Yo quiero recomponer la relación, más de mi parte que de parte de ella. Teníamos proyectado tener vacaciones juntos y estaba todo pago. Hay una armonía total, no hay inconvenientes o conflictos. Charlamos todo porque somos gente adulta, porque somos padres y porque hay mucho amor en el medio”, añadió.

"Decidimos que lo que tenemos que enfrentar juntos, de acá a febrero, son las vacaciones de los nenes y las vamos a vivir todos juntos como familia. Y ver si en este tiempo podemos volver a sentir lo que había, sobre todo ella. Yo tengo ganas de volver", contó, a corazón abierto. “Ella es parte de mi ser. Para mi la prioridad es la familia y sobre todo, el amor que siento por Yanina”, finalizó Diego sobre su separación de Yanina.

