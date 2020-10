Diego Latorre presentó síntomas de coronavirus y se hisopó: el resultado

El ex futbolista y comentarista deportivo se hizo el correspondiente hisopado de Covid-19 en las últimas horas.

Yanina Latorre se encuentra aislada con su hija Lola tras el caso positivo de coronavirus de la joven. La panelista contó cómo pasaron los primeros instantes de aislamiento en familia a través de un video en Instagram.

"Acá estamos, Lolita dio Covid positivo, qué amargura que tengo. Bueno, a partir de hoy son diez días. A nosotros no nos hisoparon pero al estar todos juntos nos dan como positivos", indicó en un video.

Y agregó: "Lolita tuvo dos días de síntomas, dolor de cabeza, nada grave ni tremendo, y cansando. Y ahora a bancar los trapos, ¿no Loli? Qué vamos a hacer, Lolita está angustiada, y bueno, ya está".

"Todos creían que me lo iba a agarrar yo que ando de acá pero allá pero zafé. Nadie es inmune, nos agarró, yo lo único que espero que no nos agarren síntomas fuertes. Menos mal que no vimos a la abuela en toda la semana", finalizó.

Lo cierto es que el domingo por la noche, Ángel de Brito confirmó un nuevo caso de coronavirus en la familia Latorre. Se trata de Diego, quien presentaba síntomas, se hisopó y su resultado dio positivo. Ya está haciendo el correspondiente aislamiento.

"Tuvo síntomas se hisopó, y hoy dio positivo @dflatorre #COVID19 Esta sin olfato y seguirá aislado, sin poder trabajar", informó el conductor del Trece.