Diego Latorre contó lo que sintió cuando se enteró que había muerto Natacha Jaitt

Diego y Yanina Latorre siempre hablaban de que tenían un matrimonoo ejemplar de más de dos décadas juntos. Sin embargo, en 2018 salió a la luz el romance que mantuvo el ex futbolista con la mediática Natacha Jaitt, quien falleció en dudosas circunstancias tiempo después.

La hermana de Ulises mostró todas las pruebas y fotos y todo terminó en un mega escándalo con juicios de por medio. Las cosas también se enfriaron en el matrimonio que estuvo separado y que ahora, si bien conviven juntos, ya no son la misma pareja que antes.

Pero hasta ahora, Diego jamás había hablado lo que le produjo enterarse de la muerte de Natacha. En una entrevista se animó a contarlo.

“Ese día estaba en mi casa. Al principio no reaccionaba. La imagen que yo tenía de todo lo que había sufrido era muy lejana, eso era para sobrellevar el día a día”, reveló el ex deportista.

“Cuando me enteré sentí mucha tristeza. El sentimiento no se puede fingir. No valía la pena hablarlo con Yanina, hice silencio. Fue mucha angustia, y el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio”, agregó.

Sobre todo lo que pasó en su momento, cuando salió a la luz el romance, el hoy periodista deportivo, contó: “El tema no salía nunca. Se trataba con mucho ensañamiento y se extendía en el tiempo. Tuve una angustia duradera durante 4 o 5 meses. En un momento no veía fin. Había temas míos que no eran ciertos. Se le agregó mucho condimento que no venía a cuento”.

“Me mandé muchas caga(...) y me arrepiento. Pero son vivencias. A veces se hacen públicas y otras no. Mis hijos sufrieron y Yanina también, que me bancó en todas. Tengo una relación buenísima con mis hijos y creo que fui un padre ejemplar. La familia para nosotros fue algo sagrado. Hoy ya estamos más encaminados, tenemos una muy buena relación”, reconoció.