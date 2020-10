Diego Latorre muy afectado tras contagiarse por coronavirus: “Si empeora es cuando viene la neumonía y la internación”

Yanina Latorre, que está en aislamiento hace una semana tras dar positivo para coronavirus, reveló que su marido no está nada bien.

"Yo estoy bien, no tengo síntomas de nada, pero me preocupa lo que contás de Ángela (Leiva). A Diego le agarró la voz, le cambió totalmente, ayer se levantó con otra voz, habla distinto. Como le pasó a Feinmann y a Gustavo López, que les cambió la voz. No tiene olfato y ayer tenía tomada la garganta y el pecho. Estuvimos controlando eso porque si empeora es cuando viene la neumonía y la internación. Hoy se levantó bastante mejor", reveló a “Los ángeles de la mañana”, El Trece.

"Lola está perfecta. Si bien cada médico te dice algo distinto con respecto a los tiempos, yo elijo el proceso más largo de recuperación, por el cuidado de todos. Técnicamente ella está curada porque hoy se cumplirían sus 14 días. Entonces según algunas teorías, por seis meses no se contagiaría, aunque no hay certezas. Eso dicen las estadísticas. Yo elijo el proceso más largo. Por más que le digan que no se va a re contagiar de Diego, me quedo más tranquila si se queda acá adentro y no vuelve al programa esta semana", aseguró la rubia sobre su hija que se contagió en el “Cantando 2020”.

LEER TAMBIÉN: Diego Latorre presentó síntomas de coronavirus y se hisopó: el resultado

"Lo loco de esto es que Lola hace 15 días empezó con esto y ahora que ya tendría el alta recién empieza Diego con sus síntomas. Creíamos que era una paranoia de él. Si él no se hubiera contagiado, ya podríamos volver a nuestras actividades. Así que por 10 días más estamos adentro. Suponemos que Diego no contagiaría si saldría, porque llevaría más de diez días de haberse contagiado de Lola. Pero es todo teoría”, dijo.

“Un día Diego me dijo que le dolían los músculos y paró de entrenar unos días. El sábado me dijo que estaba raro pero no le dí bola porque es hipocondríaco y siempre está por morir. Pero el domingo se levantó mucho peor", reveló Yanina.

"Dentro de 30 días me hago el análisis de los anticuerpos, que duran entre tres y seis meses y ahí voy a saber si alguna vez lo tuve y no sentí nada. Nadie te da certezas de nada. Creo que hay mucha gente que se desespera por salir y que es foco de contagio. Lolita ya podría salir a la calle, pero preferimos que se quede unos días más adentro, porque somos foco de contagio. Hay gente que miente o no cuenta los síntomas y sale a la calle igual", aseguró.

LEER TAMBIÉN: Diego Latorre contó lo que sintió cuando se enteró que había muerto Natacha Jaitt