Diego Korol: "Lástima que no cocinamos bien, ni cantamos bien, sino seguro que estábamos con 'Sin codificar' en el aire"

Hace unos días, se supo que Mariano Peluffo deja la conducción de "Editando tele" (Net TV) para estar al frente de una nueva apuesta de la TV Pública: un reality show de relatoras de fútbol.

Quien ocupará su lugar en el programa de archivo será Diego Korol. El conductor de "Peligro Sin Codificar" estará liderando el ciclo desde el próximo lunes a las 21hs y seguiría acompañado de Tomás Dente, Angie Balbiani y Luis Piñeyro.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Korol contó cómo se prepara para este nuevo desafío, cómo vive la pandemia y manifestó sus ganas de que vuelva con el ciclo de humor, que tanto éxito supo tener en América TV y en Telefe.

-¿Cómo te preparas para el regreso a la televisión con "Editando tele"?

Con muchas ganas y con la intención de pasarla bien y armar un grupo divertido y piola de compañeros. Siempre la idea es ser parte de un equipo dispuesto a pasarla bien en el laburo.

-¿Qué cambios habrá en esta temporada tras la conducción de Mariano Peluffo?

Ingresa al equipo Tomás Dente que le dará su visión siempre interesante e inteligente a la propuesta y seguro la iremos incorporando algunos elementos ligados al humor que tienen que ver con mi esencia.

-¿Ves mucha televisión o muy poco?

Me gustaría ver más pero el horario que hago radio me impide quedarme a ver cosas a la noche, es duro arrancar a las 5 de la mañana, no se lo recomiendo a casi nadie.

LEER MÁS La reacción de Diego Korol ante el sorpresivo levantamiento de “Peligro Sin Codificar”

-¿Cómo viviste este año alejado de la tele abierta en medio de la pandemia?

La verdad que seguí con el programa de radio de Pop 101.5 de 6 a 9hs y el de Directv Sports Gaming que vengo haciendo hace unas temporadas. Tuvimos propuestas para hacer Sin Codificar pero el contexto no era el mejor porque no se podía tener mucha gente en el estudio de televisión y menos contar con público, entonces no pudimos avanzar con esa idea.

-¿Extrañas "Peligro Sin Codificar"?

Sí, se extraña, el grupo de compañeros es uno de los mejores que tuve alguna vez en algún trabajo. Siempre el humor es lo mejor que te puede pasar y yo no paraba un segundo de reírme de ver a mis compañeros haciendo lo suyo. Lo extraño y mucho.

-¿Se merece estar en pantalla hoy en día donde falta humor y reírse?

Sí, se merece, incluso propuse a los canales donde alguna vez se emitió que hagan algún resumen para poner al aire para que la gente tenga la posibilidad de reír y de olvidarse un poco de lo tremendo del año. Lástima que no cocinamos bien, ni cantamos bien, ni respondemos preguntas bien, sino seguro que estábamos con Sin Codificar en el aire.

-¿Qué otros proyectos tenes para el 2021?

Por ahora seguir con la radio y con Directv Sports Gaming y hacer un buen ciclo con Editando Tele y para fin de año espero estar vacunado.

LEER MÁS Mariana Fabbiani prepara un nuevo programa para competir contra Flor Peña