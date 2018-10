Diego Iturbide: "En las redes nos están matando de una manera injusta"

6 de junio de 2018. Enel frío es casi polar. Son las 5 AM yse suma a la cola para hacer el casting dejunto a su hijo de

Diego fue el primero en recibir la herencia musical de su padre, Carlos Iturbide, cantante de rock soul del Trío Galleta, agrupación que editó cuatro discos a lo largo de su carrera iniciada en 1969 y finalizada en el 80. El tiempo hizo que Diego le transmita esa pasión a Mateo Iturbide (finalista de La Voz Argentina en 2012) y posteriormente a su hijo Agustín, de 19.

"Hicimos el casting en el Canal 8 de Mar del Plata, a las 5 de la mañana, un 6 de junio, con un frío de re cagarse y recién entramos a las 11 de la mañana. Nos cagamos de frío buscando el sueño", le cuenta Diego a Primiciasya.com en los días posteriores a su aparición en el programa de Telefe.

Y agrega detalles de su padre y de cómo es compartir esta experiencia con su hijo: "Soy músico de toda la vida, hijo del cantante del trío Galleta, que cantaba en inglés, él me pasó el legado, yo se lo pasé a mí hijo, a Mateo, mi hermano, que también estuvo en La Voz Argentina, y ahora nos toca a nosotros, padre e hijo".

Pero la felicidad de haber pasado las audiciones a ciegas se diluyó un poco cuando a Diego le tocó la hora de leer comentarios en redes sociales, algo que algunos no entienden mucho, sobre todo si no son del palo.

"Es un sueño estar compartiendo algo así con mi hijo, todo padre quiere estar en esta situación, hay lugar para todos. Digo esto, porque yo no estoy acostumbrado a trabajar con las rede sociales, soy una persona más de campo, pero nos están matando y de manera injusta. Primero porque no tengo plata para acomodar a nadie. Y segundo porque arruinan un poco el sueño que es genuino y es de toda una vida. Quiero decirle a la gente que yo siempre lo hice honestamente. Me subo a un escenario honestamente, toco en los bares por un sobre, después laburo en la construcción para llevar adelante mi vida con mi familia", agrega Iturbide con ganas de sacarse de encima ese trago amargo.

Diego se dedica a la construcción y tiene una vida común y corriente: "Tengo una vida normal. Entonces te da un poquito de dolor que no hayan entendido el mensaje. El mensaje es que hay que soñar porque se puede y qué mejor si lo hacés con tu hijo. Agustín la rompe toda. Yo subí e hice lo que yo sé hacer que es cantar. Te puede gustar o no. Eso ya es subjetivo".

Sobre el final de la nota ya se relaja un poco más y cuenta algunas de las sensaciones que le quedaron tras subirse a un escenario tan potente y de tener enfrente a Axel, Tini Stoessel, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti. "Seguiremos en el programa dándolo todo, estaba muy nervioso, cuando lo vi en la tele también me puse nervioso, no estoy acostumbrado a tocar en un escenario de esta característica, fue una experiencia hermosa, hoy me miré más tranquilo pero estuve con esa mala onda porque vi muchos comentarios malos hacia nosotros injustamente porque nuestra intención es mostrar lo que hacemos que es cantar. Estamos en un programa de televisión no hay necesidad de hacer tanto daño, pero así es la cosa, es un juego que hay que empezar a jugar", finaliza.





