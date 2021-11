Diego Forlán, ex de Zaira Nara, habló del escándalo con Wanda Nara y La China Suárez

El ex futbolista uruguayo, Diego Forlán, hombre que estuvo por casarse con Zaira Nara, se metió en el Wandagate.

Diego Forlán, ex de Zaira Nara, no pudo evitar las preguntas sobre el escándalo entre su ex cuñada, Wanda Nara, con La China Suárez por los chats con Mauro Icardi.

Orlando Pettinati, conductor uruguayo, lo invitó a su programa radial y le preguntó: "¿Podrías haber haber tenido a Wanda como manager?".

El ex delantero empezó a evadir las consultas sobre el escándalo que involucra a su ex cuñada: "Sin comentarios, paso".

“¿No te escribió a vos la China?”, insistió el animador. “Paso”, dijo, con una risa nerviosa. “Hay mucho de show y fútbol. Es lo que vende en todo, en la tele, las redes sociales. Es un show y la gente compra. Están aquellos que lo quieren consumir y quiénes no”, opinó la figura de la selección uruguaya.

Pero el conductor no se achicó. “¿Te sigue Icardi en Instagram?”, lanzó, filoso. “No tengo idea”, expresó. “¿Seguís a Wanda?”, lo arrinconó Petinatti. “Se cortó la comunicación”, deslizó Forlán, intentando ponerle humor a la entrevista.