Diego Díaz: "Me gustaría ser padre en algún momento, la idea es real y figura en mi cabeza"

PrimiciasYa.com se contactó con el conductor de "No todo pasa", TyC Sports, quien reafirmó su idea de ser papá.





"Se trata solamente de una idea que es real, que figura en mi cabeza. Que fue comentada con mi compañera de trabajo con la cual tenemos una excelente y verdadera relación de amistad, cosa que a mí no me ha pasado prácticamente a lo largo de mi vida", explicó en exclusiva Díaz.

"No tiene una fecha próxima ni tiene un comienzo de averiguaciones de manera inmediata. Sino que en un momento, como un juego, empezamos a plantearnos si para el 2020 no estábamos ninguno en pareja, podíamos hacer algo juntos, dentro de lo que son los comentarios de trabajar todos los días juntos hace dos años en una radio", fundamentó el conductor.





"Lo más importante es dejar sentado que se trata de algo que figura en mi cabeza, que fue charlado con ella (su compañera), que lo sabe primero mi familia pero que no tiene comienzo muy próximo".





"Me gustaría ser padre en algún momento, es así, y tampoco pienso que sea a muchos años en adelante. Todo surgió desde el momento en que me preguntan que no tengo pareja, y yo contesto que me veo más en el rol de padre que en rol de marido o esposo", finalizó Diego.