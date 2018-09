Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Diego Díaz dio un mensaje desde su programa "No todo pasa", TyC Sports, que algunos se lo tomaron a mal por considerarlo "machista". dio un mensaje desde su programa, que algunos se lo tomaron a mal por considerarlo "machista".





Copa Libertadores con los partidos entre Independiente vs. River Plate y Boca Juniors vs. Cruzeiro. Fue justo en la doble jornada decon los partidos entre





PrimiciasYa.com se contactó con el conductor quien se refirió a este tema y aclaró sobre sus dichos: "Si alguna o alguno se sintió ofendido por lo que dije le pido disculpas. A las y los extremistas no les pido disculpas de nada".

Embed







"No me voy a subir a su mesa de discusión y de debate porque en una primera instancia no tengo ganas de participar en esta nueva grieta, no pertenezco a la misma", añadió Diego.





Y cerró: "Tengo mi manera de pensar pero creo que también es muy importante tener en cuenta y observar las intenciones cuando uno dice algo. Y el que observó y escuchó lo que dije claramente se tiene que haber dado cuenta que no tuve ninguna intención de ofender ni de discriminar a nadie".