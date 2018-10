Diego Brancatelli será papá por segunda vez: "Ya hicimos la ecografía"

Brancatelli habló de la linda noticia al aire en "Intratables", , y dio más detalles de la linda noticia. En la noche del lunes,habló de la linda noticia al aire en América , y dio más detalles de la linda noticia.





"Ya hicimos la ecografía, pero todavía no elegimos el nombre. La verdad es que hay probabilidades y no certezas con respecto al sexo, así que hasta que no lo tengamos claro vamos a esperar", explicó.





El video.





Embed