Diego Brancatelli respondió a la fuerte crítica de Roberto Navarro: "Conmigo se equivocó"

Roberto Navarro había arremetido de manera fuerte contra Diego Brancatelli por su queja al aire por las cargas sociales de sus empleados en la Pyme familiar que tiene.

“Hasta el bol...do de Brancatelli aparece diciendo que no, que necesita pagar menos cargas sociales porque puso un mercadito ¡La p... que te parió! ¿Qué menos cargas sociales?”, dijo Navarro en su ciclo radial El Destape Radio.

El lunes, Brancatelli le respondió al periodista K desde Intratables, América: "Yo soy más hombre y más compañero que él, de hecho hasta me pidió disculpas y se las acepto. Pero sí dejar en claro algo: conmigo se equivocó y se confundió. No me faltó el respeto solamente a mí sino a cientos de miles de argentinos que tienen Pymes".

Y aclaró: "Yo soy una Pyme de un negocio de menos de diez empleados. Algo familiar, un supermercado chico con muy buenos precios. Pero lo que no entendió es que hay Pymes como la mía que sufren la presión tributaria".

"Yo no estoy en contra ni de los derechos laborales, de los salarios de los trabajadores, al contrario, pago por lo que trabaja el laburante y me encantaría pagarle mucho más. Ahora lo que tienen que entender es que la asfixia a estas Pymes hay que resolverla, con este Gobierno, con el anterior, anterior, es un problema de los argentinos", finalizó Diego.