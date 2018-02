Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó con el periodista quien explicó cómo vivió ese momento: "Lo que noté en Luis Brandoni es un señor contradictorio y quizás un poco que ha caducado. Por un lado dice que hay que dejar de hablar de ellos y nosotros y por otro lado cuando intenta dialogar se muestra una persona soberbia, agresiva, madelucada, irrespetuosa. Y es raro que reaccione de esa forma tan violenta y además tratando con adjetivos calificativos a alguien que le pregunta algo y no quiere cruzar palabra", comentó Branca.





"Después lo noté desinformado, es raro que no sepa lo que dijo Nicolás Massot, que fue discutido en todo ámbito durante días. Para alguien que quiere estar activo en la política desconocer lo que dijo Massot me parece que no está bien", añadió sobre Brandoni.



"Por último, me parece que su exceso de optimismo y ferviente apoyo a este Gobierno lo convierte en un fanático más, que es algo que siempre ha denostado y criticado. Está viendo una realidad que no existe y está cayendo prácticamente en una mentira".





"Todo lo que describió ayer de nuestro país no está sucediendo. Me encantaría que suceda pero no está sucediendo. Hasta él mismo haciendo una defensa de la democracia está agitando un golpe de estado. Para mí no está en peligro la democracia. Que no intente establecer una idea de golpe porque eso no va a pasar", cerró Diego.





