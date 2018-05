Diego Brancatelli: "Jamás me metí con la enfermedad de Aníbal ni le falté el respeto"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista quien se refirió a este debate con el artista al aire.

"No entiendo a Aníbal pobre: su contradicción y el por qué de su reacción. Fue injustificada y desubicada, fuera de lugar... Raro che. Si buscas el programa en una de sus primeras intervenciones él mismo contó que hacía dos años y medio estaba sin trabajo, no lo dije yo, y que se tuvo que achicar", comentó Diego.

"Le iba a comentar algo porque se estaba contradiciendo y saltó con todo ese barullo, con ese conventillo innecesario. Metió en el medio su enfermedad, horrible. Con eso no se juega, jamás me metí con su enfermedad ni le falté el respeto".





"Yo lo respeto mucho pero basta con ver objetivamente el tape y el maleducado es él. ¿O cree que porque es mayor tiene derecho a decirme mocoso maleducado?", argumentó.





Y cerró: "A mí no me afecta pero no lo voy a dejar pasar, ¿qué fue lo que hice? Nada. De una pavada, que no le llegué a comentar, armó semejante escándalo. Se ve que extraña ser noticia".





El video.

