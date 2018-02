Diego Brancatelli: interceptado, golpeado y asaltado por motochorros

Me acaban de asaltar unos motochorros en Av Triunvirato casi La Pampa.

El de atrás sin casco. Me pegaron un golpe y salieron sentido Av de Los Incas.

Me llevaron el celular.

Policía? Nada.

Cámaras? Ninguna. Hay una a 200 mts. Las podrá hacer revisar @horaciorlarreta ?

Gcs