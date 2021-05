Diego Brancatelli cuestionó la suba de la nafta y ahora aclaró: "No me mandó Cristina"

El periodista Diego Brancatelli, quien recientemente salió de una internación por COVID, cuestionó las políticas de precios que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

Como todos sabes, Brancatelli es fanático del kirchnerismo y apoya el proyecto desde los tiempos de Néstor Kirchner. Jamás lo ocultó e hizo casi una militancia en pantalla en los programas donde trabaja. Es uno de los columnistas históricos de Intratables.

Hace pocas horas, Diego Brancatelli escribió hoy contra la suba del precio de la nafta.

"Sr Presidente @alferdez El bolsillo de los Argentinos NO SOPORTA otro aumento de NAFTA. BASTA. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba. Ud pidió que le marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va", puso Branca.

Horas más tarde, redobló la apuesta y aclaró que nadie lo manda a escribir lo que piensa.

"No hay ninguna interna. No me mandó Cristina a decir nada. No me bajo de ningún barco. No inventen cosas donde no las hay. Es más fácil el análisis. Es SENTIDO COMUN. Hay algo que no está bien. Punto. No es tan complicado", añadió.