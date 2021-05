Diego Brancatelli aclaró por qué se internó en una clínica privada de CABA

Diego Brancatelli no la pasó para nada bien tras el contagio por COVID-19. El periodista de "Intratables" debió ser internado durante 6 días en el sanatorio La Trinidad de la zona de Palermo.

Actualmente se encuentra en su casa junto a su familia (hijos y esposa). Su mujer, Cecilia Insinga, también atraviesa el coronavirus pero sin complicaciones.

"Cuando me hacen los estudios, la tomografía, me da neumonía bilateral. Ahí empezó otra pesadilla que quería evitar el respirador", afirmó el periodista.

LEER MÁS: Cuántos kilos bajó Diego Brancatelli en la internación por COVID

"Tengo 15 días de inyecciones por delante y me tengo que cuidar en mi casa. La falta de aire es tremendo, te cuesta hablar. Lo importante es estar bien de la cabeza, es el miedo que te agarra", profundizó Diego.

Branca contó el jueves vía Instagram cuántos kilos bajó durante la internación y los días en su domicilio: "Bajé 12 kilos aunque en estos días de aislamiento y recuperación voy a subir 3 ó 4", explicó.

Y luego le consultaron: ¨No te sonó raro ir a un sanatorio de CABA? Con los hospitales de lujo que tenemos en provincia?¨. A lo que Diego contestó al respecto por esa polémica que se generó por su internación en una clínica privada de CABA.

LEER MÁS: Diego Brancatelli, tras el covid: "El miedo es terrible porque no sabes cómo puede terminar la historia"

¨Los primeros controles me los hice en el Evita Pueblo de Berazategui. Luego fui varias veces al Sanguinetti de Pilar (me hice 2 tomografías allí). Y al momento de la internación me había hecho la 3ra tomo en l Hospital de Capilla del Señor. Ahora, al decidir la internación ERA MI OBLIGACIÓN llamar a la prepaga y coordinar con ellos donde internarme. No puedo ni me pareció ético ocupar una cama de alguien que no tiene cobertura. QUEDA CLARO? Besitos¨, cerró tajante.