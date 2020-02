A dos días de dar a luz, Mina Bonino relató cómo fue el trabajo de parto durante 14 horas

Mina Bonino y Federico Valverde fueron papás de Benicio hace 48 horas. La periodista contó en Instagram lo complejo y extenso que resultó el parto, que duró 14 horas.

"Después de 14 horas de parto, con las últimas tres muy difíciles, estoy convencida que uno saca fuerzas de donde no tiene cuando trae un hijo al mundo, y todo el dolor valió la pena", explicó Bonino.

"Gracias, gracias @bmummadrid Jackie y Abi porque no hubiese sido nada posible sin su apoyo, fue incondicional y estoy feliz de haberlos encontrado (en sus historias pueden ver cómo se iba desarrollando el parto durante el día)", añadió.

Y remarcó: "El 20/02/2020 a las 00:02 nació Benicio Valverde en Madrid por un parto natural muy difícil, pero logrado. Te amamos hijo".

Más relajada que el día que nació el bebé, la periodista argentino decidió hacer un largo posteo para contar cómo fue el proceso y por qué tuvo que hacer un trabajo de parto mucho más largo de los que se hacen en Argentina.

Parte del relato de Mina Bonino

Después de 48 horas, mientras Benicio duerme y yo, cual mamá primeriza, no paro de mirarlo y ver si todo esta bien, y a raíz de las preguntas de mi parto, voy a contarles un poquito cómo fue y porque fueron tantas horas.

Pd: no están obligados a leer quienes no les interese, pero lo hago por las mujeres embarazadas que me escribieron porque hace tres semanas yo estaba en ese mismo lugar y me gustaba leer o simplemente, sentirme acompañada ��

En España la tasa de partos naturales es mucho más elevada que en Argentina, por ende supe desde un principio que si me ponía de parto quería hacerlo con un equipo que esté enteramente dedicado a mi, porque un parto natural requiere dedicación y no es lo mismo estar acompañada solo un expulsivo que las tres fases contenida.

Por eso decidimos tener nuestro ginecólogo y matrona al margen del hospital, algo que en Argentina es muy normal, pagarle aparte a un ginecólogo para que te lleve todo el embarazo y sea él el que esté el día del parto y no el de turno.

Dicho esto agradezco haber elegido a el doctor Calleja y Abi, la partera, de @bmummadrid porque mi caso era digno de una cesárea, y yo, aunque no estoy en contra de ellas, quería que fuera natural.