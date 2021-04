Días claves para definir el control de la marca Maradona: ¿Se cumplirá la voluntad de Diego?

Una de las grandes batallas en la sucesión de Diego Maradona tiene que ver con el control de su marca. En 2015 el astro del fútbol decidió, por voluntad propia, ceder su registro a quien en ese momento era su apoderado, Matías Morla , quien constituyó la empresa Sattvica, de la que es presidente, para explotar el nombre de Diego.

Pero también pensó en sus herederos a quienes les cedió la mitad de los derechos de su imagen. “Una marca sin imagen es una cáscara vacía, por lo que todos los negocios que puedan surgir hoy no solo representan un ingreso para Sattvica , sino también para sus cinco herederos”, dice Morla.

Hace unos meses, en plena guerra judicial, las hijas del Diez, Dalma y Gianinna, presentaron una denuncia en contra de Morla en el Juzgado de La Plata que lleva adelante la causa por la sucesión. En esa denuncia las hijas pidieron además que se le impida operar comercialmente a Sattvica diciendo que la misma había sido cedida de manera fraudulenta, pero esa presentación fue desestimada.

Posteriormente iniciaron una acción, esta vez ante la Justicia Federal, donde el Juez que entiende en la causa Marcelo Gotta, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N8, dispuso que la medida de no innovar es improcedente por lo que le dio la derecha a Morla y la empresa estaba en condiciones de seguir operando. Pero con esos mismos argumentos las hijas del Diez, por intermedio de sus abogados, fueron al Juzgado de Instrucción N43, a cargo del doctor Carlos Bruniard, secretaría de la doctora Soledad Nieto, quien dio lugar a una cautelar que por el momento impide que Sattvica pueda seguir en funciones

“Aunque no comparta este dictamen siempre respeto la decisión de la Justicia. Lo que hicimos nosotros fue plantearle al doctor Bruniard que fue inducido al error ya que lo engañaron al no informarle que el mismo planteo fue rechazado no solo en el Juzgado N8 sino también en la Fiscalía de La Plata. No puede la misma persona, con los mismos argumentos, ir de juzgado en juzgado esperando una resolución favorable a sus intereses. Lo que hicimos con el doctor Mauricio D’Alessandro fue justamente presentarnos para determinar ese engaño”, aseguró Matías Morla.

La batalla es por la marca, por el uso del nombre y la imagen de la persona más famosa del mundo y que a cinco meses de su muerte aún se sigue deliberando. “Lo único que motiva a los herederos es como siempre una cuestión económica, no existe otra motivación para ellas. Pero tal como le prometí a Diego en vida, voy a luchar hasta el último día para cumplir su voluntad”, agregó el abogado.

La cesión de la marca Maradona se hizo en 2015 en el Consulado Argentino en Dubai. El propio Maradona fue en persona a hacer el traspaso y ahí quedó registrada su firma. “En ese momento nadie se opuso a esa acción, es lógico, quien se iba a oponer a una decisión personal de Maradona. Y como nadie se opuso y tal como dice la ley de marcas, en la actualidad Sattvica es la dueña de la misma. Todos los registros fueron inscriptos de manera legal en el INPI y por eso el Juez Gotta tomó esa resolución”, aseguró Morla.

En la actualidad la marca Maradona está activa y esperando que la Justicia decida la apelación de Morla. Es que según las leyes de marca es importante que las mismas tengan actividad para que puedan ser reconocidas como tales. En Italia, por ejemplo, las pastas Maradona ya están en las góndolas de los supermercados y en varios países de Europa los habanos de Diego también están a la venta. Para Morla eso es un triunfo que le dio la Justicia Argentina ya que habilitó el uso de la marca en el mundo.

“Villafañe en el 2000-01 ya inscribió la marca. Lo que pasa es que ellos nunca la hicieron trabajar y hoy están indignadas por algo que ya no tienen. Lo que pasa es que en estos años en los que estuve con Diego logramnos tener vínculos comerciales en todo el mundo y hoy esos vínculos son los que nos permiten el desarrollo de Sattvica. Confío plenamente en que la Justicia terminará respetando la decisión del doctor Gotta y así cumplir la voluntad de Diego”, aseguró Morla. El abogado además desestimó la posibilidad de ir a una mediación en Europa, tal como pidieron los herederos, ya que considera que en este caso “no hay nada para negociar”.

Los próximos días serán determinantes para saber cuál será la suerte de la marca y si la voluntad de Diego será cumplida.

Una historia similar a la de Diego es la que viven hoy los herederos de Frida Kahlo ya que su marca fue registrada bajo la corporación Frida Kahlo Corporation y si bien su hija presentó un recurso para que la misma le sea devuelta a ella, la Justicia dictaminó que la inscripción se hizo de manera legal por lo que deberán compartir la explotación.

Las obras de Kahlo, al igual que las de Diego, están valuada en millones pero la ley no se basa en los montos, sino en los registros y es ahí donde también apuntan quienes hoy manejan los destinos de la marca del Diez.

