Días claves para Charlotte Caniggia sobre su futuro teatral en el verano

Hace unos días se conoció que Charlotte Caniggia decidió renunciar a la obra teatral que iba a protagonizar en Mar del Plata a poco de haber firmado el contrato con el productor Juan Alzúa.

LEER TAMBIÉN: Lhoan: "Con Charlotte no tuve más contacto, preferí tomar distancia"

La noticia generó gran impacto y sorpresa ya que la presencia de la rubia estaba asegurada en el elenco y quedan pocos días para el comienzo de la temporada.

Charlotte explicó que no iba a hacer teatro junto a Flor de la V para estar cerca de su madre, Mariana Nannis.

“Decidí no hacerlo. En estos momentos me hace falta más estar con mi mamá. Es más importante para mí. La plata será para otra ocasión. No importa la plata. En esta ocasión no”, explicaba en la pista del "Súper Bailando".

Lo cierto es que esta semana será clave para definir si Charlotte estará o no finalmente en la pieza.

Según los datos que maneja en exclusiva este medio, aún no está definido si la hija de Nannis y Claudio Caniggia estará o no en la obra.

LEER TAMBIÉN: El bailarín de Charlotte Caniggia rompió en llanto en una tremenda gala del "Súper Bailando"

Esta semana será decisiva para que haya una resolución final del tema y habrá una importante reunión entre las partes.

Ella ya había firmado su vínculo contractual y está analizando si hará la temporada o finalmente mantiene su decisión de bajarse.

LEER TAMBIÉN: La primera baja de la temporada teatral: “¡No importa la plata!

Desde la dirección del espectáculo le dieron tiempo hasta el día miércoles a la mediática para que defina su situación e informe si estará o no en la obra.

Veremos a qué resolución se llega en las próximas horas sobre el tema.