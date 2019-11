Diana María y su enfrentamiento con Susana por una canción de Cacho: "Me duele estar metida en esto"

Entre los más grandes éxitos de Cacho Castaña sin duda se encuentra la canción "Para vivir un gran amor".

Lo cierto es que la reciente muerte del cantante ocasionó una polémica entre Susana Giménez y Diana María.

Esto tiene que ver sobre a quién fue dirigida la letra de la canción, según informó el jueves Damián Rojo en "Intrusos", América.

Cacho y Diana se casaron en 1978 y estuvieron juntos dos años y la letra de la canción referiría a aquel amor. Sin embargo, ahora pareciera que la destinataria de dicha letra fue Su.

“Me duele estar metida en esto, pero yo estoy contando mi verdad y segundo por segundo recuerdo todo lo vivido con Cacho. Hace 41 años de esto: nos casamos el 22 de septiembre del ’78 por civil y el 25 por iglesia”, señaló Diana en una nota con "Cosas de Minas" (AM 1300).

“En julio de ese año compuso esa canción estando conmigo en la casa de su madre apoyado en la mesa de la cocina. La escribía en un cuaderno con la guitarra. ‘Para vivir yo necesito de tu amor cerca de mí, para vivir’… ahí se frenó un poco (continuó) ‘yo necesito tu calor cerca de mí’. Quedó esa frase. La grabó el 1° de agosto y la estrenó el día antes de nuestro casamiento por iglesia. Así siguió nuestra historia hasta el 8 de diciembre de 1979”, contó.

“Él vino el 2 de diciembre cuando me presenté en Michelangelo y el 8 viajó para Mar del Plata diciéndome ‘rocoquito’ por las rosas rococó rosadas de Mirtha Legrand. Me preguntó cuándo terminaba, le dije que calculaba que el 30 de diciembre por lo que me contestó que él llegaba a Buenos Aires el 24 de diciembre y que el 1° de enero nos íbamos a Mar del Plata. No lo vi más hasta el divorcio. Esa es la historia”, sentenció.

“No sé qué le pasó. Me dolió muchísimo, pero lo perdoné. Después nos volvimos a ver en 1993 en lo de Mirtha Legrand y me propuso estar volver a estar juntos para concluir lo que había quedado inconcluso. Al año siguiente otra vez. Es historia pasada. Yo prefiero recordar todo lo hermoso que vivimos y esta canción divina que nació de nuestro amor”, agregó.

“Hablando en particular de esta canción, en el 2000 yo estaba armando un show en donde iba a recordar mi carrera y había pensado ir al piano a cantar una canción dedicada por mí para alguien y después este tema que me habían dedicado a mí. Yo lo llame para pedirle la pista y me dijo que la escribió para mí. Al día siguiente tenía la pista en mi casa. La mandó con un motoquero. Todavía tengo el CD en casa”, completó.

“Después me siguió llamando. Cada vez que me propuso volver él estaba en pareja. Era muy particular, un poco desprolijo. Me decía que necesitaba vivir aventuras para inspirarse. Si a las canciones de él las analiza un historiador, se va a dar cuenta que son momentos que estaba viviendo, con quién estaba viviendo o por quién sentía algo”, detalló.

“A mí me molestaba cada vez que iba a un programa y solamente hacían hincapié en sus amores. Por qué no lo valoran desde el aspecto de gran compositor que ha sido”, dijo Diana María.