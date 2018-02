Dialogamos con Pablo Muney: el periodista que le hizo la última entrevista a Débora Pérez Volpin

La querida periodista Débora Pérez Volpin murió este martes 6 de febrero, a los 50 años, en el Sanatorio de la Trinidad, adonde ingresó para hacerse una endoscopia que terminó en paro cardíaco por complicaciones con la anestesia, comunicó durante la jornada el diario Clarín

En este marco, PrimiciasYa.com logró dialogar con Pablo Muney, conductor del ciclo "Quién dijo que es tarde" que va por C5N y autor de la última entrevista que se le realizó a Volpin, el pasado fin de semana.

"Estoy shokeado- arrancó a contarnos Pablo- Me acabo de enterar. Yo grabe la nota con ella este fin de semana para que saliera en el programa el domingo".

Y agregó: "Yo la vi perfecta. Inclusive me llamó para ver cuándo iba a poner la nota y le dije que el domingo. Al otro día, cuando la vio, me etiquetó. Estaba contenta y me agradeció. Me dijo que la había pasado muy bien. Charlamos de todo. Yo no la había tratado nunca, pero teníamos gente en común...".

"Era divina. Estoy muy impactado. Uno dice la típica frase "estaba llena de vida" y es así. Todos los proyectos para hacer con su vocación para ayudar a la gente a través de la política. La verdad que estaba impecable. Son esas cosas que no se pueden creer", concluyó Pablo Muney.

A continuación, la entrevista:

