El día que Soledad Fandiño se emborrachó junto a Rubén Blades y le arruinó la habitación recién pintada

Corría el año 2014. Soledad Fandiño estaba en pareja con René Pérez, conocido en el ambiente como Residente. La actriz y conductora argentina viajaba por el mundo junto a quien terminó siendo el padre de su hijo Milo y cosechó un sinfín de anécdotas.

Anoche visitó el ciclo "Los Mammones" que conduce Jey Mammon por la pantalla de América con producción de Jotax, y allí relató cómo fue vivir unos días en la casa de Robén Blades quien gentilmente los hospedó en su mansión y en una habitación recién decorada de forma especial.

"Estábamos con René en Nueva York y Rubén nos invita muy amablemente a su casa. Nos dice ´mirá tengo una habitación de huéspedes nueva, la terminamos de decorar hace poco con mi mujer´. Ella una divina, la decoraron toda con colores pastel, era impresionante, nos dijo que nos sintamos como en nuestra casa", contó la conductora de "Santo Sábado" (América Tv).

Y siguió: "Vamos a cenar con Rubén, comemos y propone tomar un vino como una persona normal. La cebada empezó a pedir más vino, a pedir que se toque otro tema. René no estaba tomando vino tinto, tomábamos Rubén y yo. Encima me cuenta que iba a sacar un disco de tangos. ´¡Argentina!´, le dije. Éramos tres. Terminamos, él se fue a la habitación con su mujer y nosotros a la de huéspedes color pastel. Me pongo el pijamita, me tiré en la cama y duré dos segundos. Empecé a grita ´me muero, me muero´. Era una cosa tremenda. (Hace gesto de vomitar)".

"¿Quedaba mejor así o color pastel?", preguntó Jey con ironía. La anécdota termina con otro blooper de Soledad que cuando quiso bajar al día siguiente en silencio se tropezó y se cayó de la escalera.

"Obvio que le dije que no diga nada. Limpiamos todos. Quedó impecable. Parecía la escena de un crimen. Todo quedó impecable. Se me pasó todo de golpe. Al otro día estaba durmiendo y bajamos despacito para que ni nos vea. Voy bajando y me tropiezo y sale Rubén de la habitación diciendo ´¿qué pasó?´", finalizó.

