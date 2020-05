El día que Rodrigo Guirao Díaz fue el Che Guevara

Hizo cine, teatro y televisión. En su haber tiene cerca de 22 programas televisivos y unas 8 películas.

Sin embargo, nadie imaginó que la caracterización de Rodrigo Guirao Díaz de Ernesto Che Guevara iba a impresionar tanto a los seguidores del actor en las redes sociales.

Hace pocas horas, Guirao Díaz publicó la historia del día que se caracterizó como uno de los líderes de la revolución cubana.

"Una vez me tocó un casting muy complicado. Me pidieron que haga del Che Guevara. Al principio me negué por que claramente no me parezco físicamente y siento que en ficciones de hechos y personajes reales es muy importante acercarse en lo físico al personaje que te toque. Pero después lo pensé bien y lo tomé como un DESAFÍO. Aprendí a usar peluca y cortarla. Pegar barba y diseñarla. A maquillar cejas y sombrear nariz y cara. Compre lentes negros y eso me cambio la mirada por completo!Practique como fumar habanos. Pero lo más difícil fue encontrar el acento mitad argentino antiguo y mitad cubano", contó Guirao en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Luego vi muchos documentales de él y de Cuba, vi y escuché entrevistas que le hicieron y todo esto también para tener mi propio criterio de lo ocurrido, sacar mis conclusiones para poder analizar las escenas que tenía que hacer".

La serie en la que Díaz iba a hacer del médico argentino que murió asesinado en Bolivia se canceló y nunca pudo personificarlo.

"La serie después se canceló antes de empezar lamentablemente. Pero me quedo con que fue el casting para el cual más me prepare. Un mes le dediqué a todo. Gracias maestro @mocciaalberto por los consejos a distancia, q @horaciopancheri por prestarme la ropa que conseguiste mejor que la mía jaja. Más allá de creencias políticas, soy actor y mi trabajo es interpretar y ponerme en la piel de personajes, o cómo prefiero llamarlos yo: personas. Después de un tiempo ya es hora de compartirles estas 9 fotografías que yo mismo me tome esa tarde después del casting. Así fui y así volví, imagínense la cara de los uber que me llevaron y trajeron ajajaj. ¡Besos! #CheGuevara #actor #Caracterizacion", finalizó.

