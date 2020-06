En el día del Orgullo, Fer Dente presentó a su novio

El octubre de 2018 Fernando Dente contó públicamente su orientación sexual. El actor, que hoy tiene 30 años, contó por medio de una carta que publicó en sus redes los motivos por los que lo había hablado antes del tema.

"Hace muchos años que mi sexualidad dejó de ser un tema en mi vida. Si bien en algún momento lo fue, sobre todo de chico, cuando sentía que algo 'fallaba en mí' por ser distinto (distinto a lo que pasaba en mi familia, en la tele, en las revistas, etcétera). Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito público no fue siempre así", afirmó al respecto.

"Si bien sigo creyendo absurdo salir a aclarar ciertas cosas (nadie sale a aclarar que es heterosexual), me empieza a hacer un poco de ruido esto de evadir un tema que es una de las cosas que me definen como la persona que soy y que me gusta mucho ser. Así como me gusta mucho ser argentino, el verde inglés o Madrid. Siempre guardo en mi intimidad quién pasa o lo que pasa dentro de mis cuatro paredes, y seguramente siga por ese lado, porque es como elijo vivir. Pero otra cosa es guardar ahí adentro una parte de quien soy. Hoy me empieza a hacer ruido que mi elección sexual también quede encerrada ahí, cuando no hay nada que proteger o resguardar en quien soy", siguó.

"Por si no se entiende, ¡soy gay! Creo que ya todos lo sabían y si no, ¡ahora lo saben! Y estoy muy orgulloso de ser quien soy, porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos", escribió en otro párrafo.

Pese a esto, recién casi dos años más tarde presentó a su pareja. Se trata de Nicolas Di Pace, un multifacético actor que supo estar en ficciones como "Argentina, tiempo de amor y venganza", El Trece, El mundo según Roxy, LA Teve pública, "Heidi" de Disney y varias obras de teatro.

La pareja decidió mostrarse junta con una tierna foto frente al espejo que fue celebrado por todos. Esto quiere decir que Fer y Nico están atravesando la cuarentena obligatoria por coronavirus juntos.

