El día que Natacha Jaitt contó su horrible experiencia en un baño con Fabián Gianola

Tras conocerse la noticia de que la Justicia pedirá la detención Fabián Gianola por las, al menos, 6 denuncias de distintas mujeres que aseguran haber sido violentadas sexualmente por el actor siempre en ámbitos laborales, ahora salió a la luz el mensaje en el que años atrás Natacha Jaitt ya lo había denunciado por el mismo delito: abuso sexual.

En las próximas horas, la fiscal Mariela Labozzetta, pedirá la detención del actor Fabián Gianola en el marco de la investigación que llevan adelante por abuso y violación, confirmaron en el ciclo Intrusos de América Tv. Todos los hechos por los que se lo imputa fueron en el ámbito laboral donde el acusado ejercía abuso de poder y, como sus víctimas no accedieron, fueron desplazadas de sus trabajos.

Así las cosas, en medio de esta situación ya judicializada en la que Fabián Gianola deberá dar las explicaciones del caso, Ulises -el hermano de Natacha Jaitt- trajo a la memoria en la red social Twitter la denuncia que la desaparecida y polémica modelo había hecho allá por 2018.

Con un retweet, Ulises Jaitt disparó "Natacha avisó quién Fabián Gianola", tras el cual pudo leerse la denuncia de Natacha Jaitt por aquel entonces, donde intentó desenmascarar al actor. "Fabián Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs", comenzó denunciando la modelo fallecida misteriosamente en 2019. Para luego seguir denunciando al actor al asegurar "Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre".