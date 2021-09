El día que Jimena Barón le confesó a Mirtha Legrand que vio un video de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona

Anoche en ShowMatch sonó la canción de Jimena Barón La tonta, con la que la jurado inició su camino como cantante en un momento muy particular de su vida, y no pudo contener el llano. Fue durante la ronda Una que sepamos todos, donde Viviana Saccone y su bailarín Ernesto Tito Díaz eligieron este tema para llevarlo a la pista de baile.

Ni bien comenzó a sonar la música, y los participantes interpretaron el tema bailando y actuando, la actriz y actual jurado de ShowMatch, La Academia se quebró ante la sorpresa de escuchar su tema, aquel tema que tanto significó y sigue significando para ella. Fue a mediados de 2017, cuando tras su conflictiva separación de Daniel Osvaldo , padre de su hijo Morrison, escribe y estrena La tonta precisamente en el programa de Marcelo Tinelli, un poco a modo de catarsis y terapia al mismo tiempo. Según explicó entre solozos, ella quería ser cantante en un momento que estaba "viviendo una vida de mierda, rodeada de gente en ese momento que me decía que era una cagada" .

Fue así que durante toda la performance de Saccone y su pareja, Jimena Barón revivió y removió al mismo tiempo muchos sentimientos que creía superados. Así, al momento de tener que dar su devolución abrió su corazón para que entienda su reacción. “Esta canción para mí es muy importante. La canté acá por primera vez y significa muchas cosas, algunas que pensé que quedaron en el pasado y no es tan así”, fueron las primeras palabras de Barón.

Al mismo tiempo, contó que desde que se desató la pandemia y su carrera musical se puso en pausa, no había vuelto a escuchar sus canciones hasta el día de hoy (por el martes). “Hoy es el primer día que venía en el auto y puse ‘La cobra’. Con la pandemia se cortó mi carrera y no pude escuchar más mi música. Estaba medio rara en el camarín, no sabía que iban a hacer esta canción. Extraño mucho el escenario”, detalló.

El dolor de Jimena saca a la luz una nueva traición que se terminó de confirmar este año con el romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

Si bien Jimena no era amiga de Gianinna pero tenía un gran vínculo con Dalma, un hecho puntual la hizo sospechar de una infidelidad y un video en el country donde ambas vivían confirmó lo que pensaba.

"Tuvimos un vínculo con Gianinna, la amistad grande, importante es con Dalma, que somos amigas desde que yo empecé a trabajar, a los 11 años, y ella fue siempre su hermana. Después viví enfrente de la casa de Gianinna en el Tigre, la famosa casa del Tigre, maldecida, así que compartimos y ella me ayudó un montón", contó Jimena hace varios años en el programa de Mirtha Legrand.

"Hubo una situación que no me hizo sentir cómoda y no tuvimos más relación", agregó Jimena Barón y Mirtha le preguntó: "¿Salió con tu marido?".

"No sé si salió, básicamente me contó una situación de una manera que después hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Me sentí rara, yo estaba en un momento donde era un flan. Estaba destruida. La estaba pasando mal. No tuve energía y eso me lastimó", exclamó.