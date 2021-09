Un día después de ganar La Voz Argentina, Francisco Benítez tuvo la mejor noticia del mundo

La vida no le da respiro a Francisco Benítez. Anoche ganó la final de La Voz Argentina y hoy recibió la mejor noticia del planeta.

En el noche del domingo, Francisco Benítez se coronó campeón de la tercera edición de La Voz Argentina. El joven, oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba, se llevó el 44,3 por ciento de los votos y un premio de un millón de pesos.

Pero eso no fue todo. Este lunes, cerca del mediodía, el integrante del team de La Sole se enteró que su mujer, Rocío Ruiz, dio a luz a su hijo, Ciro Benítez.

"El bebé y la mamá están muy bien", comentaron al aire en Cadena 3 de Córdoba al dar a conocer la noticia.

"Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. Yo no me considero un ganador. Todos los que estuvimos acá, todos, fuimos ganadores. Se lo quiero dedicar a mi familia y a todos los que me apoyaron", afirmó anoche Benítez al recibir el galardón de La Voz Argentina.

En la final, el muchacho de Colonia Tirolesa se lució con su versión de "Gracias a la vida", un tema de la cantante chilena Violeta Parra, que en nuestro país popularizó Mercedes Sosa.