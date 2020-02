El día que David Copperfield acosó a Vicky Xipolitakis

Durante la emisión de hoy de "Incorrectas", Stefy Xipolitakis contó una historia desconocida sobre el acoso que vivió su hermana Victoria por parte del mago reconocido a nivel mundial, David Copperfield.

"Voy a contar una historia que nos pasó en Estados Unidos", dijo Stefy cuando en el programa se debatía sobre las parejas internacionales.

"Fuimos a ver un show de David Copperfield, nos sentamos en las primeras filas y en todos los trucos que necesitaba gente él venía y la sacaba a mi hermana. En todos, tenía como una obsesión", agregó la griega.

Y continúo: "En uno de los trucos se la llevó para el fondo, la esperé y no salía, entonces cuando terminó todo me paré y me fui para atrás del escenario, estaban los seguridad de él y no me quisieron dejar pasar. Empecé a gritar el nombre de mi hermana".

El relato de Stefy está basado en una anécdota muy fea que vivieron ellas hace bastantes años. "Me metí como pude entre los seguridad y entré a los gritos. Ahí salió mi hermana, Copperfield, todos, y mi hermana me dijo ´¡qué caliente está este mago!´".

Sobre el hecho, la vayaina añadió que su hermana usó otra frase y que por suerte el mago no llegó a tocarla.

