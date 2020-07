La determinación de Pico Mónaco sobre sus fotos con Pampita

Tras concretar su reciente casamiento con Diana Arnopoulos en Miami, el ex tenista realizó una acción 2.0 sobre su álbum en Instagram.

Juan "Pico" Mónaco y la modelo Diana Arnopoulos se casaron a fines de junio en Miami, Estados Unidos. La unión civil generó sorpresa en muchos y el ex tenista se refirió por primera vez a su casamiento.

"Mi compañera para toda la vida. Mr & Mrs Monaco", anunciaba feliz el deportista en su cuenta de Instagram.

"Queríamos que fuese un momento privado, disfrutarlo nosotros dos sin estar pendientes de nada más. Por eso no le avisamos a nadie. Nadie sabía nada", contó al respecto el ex tenista en una entrevista con la revista ¡HOLA!.

"Después de casarnos por civil llamamos a nuestras familias y les contamos. ¡Estaban felices! Creo que era algo que todos esperaban, porque incluso el tema había salido varias veces en conversaciones familiares. ¡Si hasta se reían por cómo habíamos hecho las cosas! Y eso que ellos saben cómo es nuestra relación y que solemos tomar decisiones así, de un día para otro, para cuidar nuestra privacidad", detalló Mónaco.

Y sobre la fiesta de boda, que aún no se pudo realizar por la pandemia, comentó: "Aunque todavía no sabemos cuándo por el tema del Covid-19, la boda religiosa va a ser en Grecia, ya que en la casa de Diana hay una iglesia y ella siempre tuvo la ilusión de casarse ahí. Pensamos en algo muy chico, sólo con las familias. Y también tenemos ganas de hacer una fiesta para compartir nuestra felicidad con los seres queridos, pero todavía no sabemos si será en Grecia o en París".

"Todo el tiempo hablamos con Diana y proyectamos nuestra familia. Y más ahora, que ya nos casamos. Nos hace mucha ilusión, porque los dos somos familieros, nos gusta compartir con los nuestros, y tenemos los mismos valores. Así que sí, creo que el bebé llegará pronto", explicó Pico sobre la posibilidad de ser padres.

Lo cierto es que en esta nueva etapa de su vida, el deportista optó por borrar las fotos que tenía en Instagram de aquellos viajes con Pampita, su anterior pareja.

Mónaco, recientemente casado, prefirió por borrar aquellos muchos de esos momentos que compartió con la conductora tiempo atrás. Ambos se habían separado en el verano de 2019 tras un nuevo intento de estar juntos.

Igualmente aún conserva en su álbum unas pocas postales junto a su ex novia. De las cientos que tenía sólo quedaron algunas. Ambos están felizmente casados y por caminos distintos.