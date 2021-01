El detalle fashion de Graciela Alfano: se ató un pañuelo con un cintillo de pan lactal

Graciela Alfano tuvo que salir al aire en "Nosotros a la mañana" con un detalle muy especial en su remera.

La panelista sufrió blooper fashion que la obligó a apelar al ingenio para resolver la emergencia y poder salir al aire.

LEER TAMBIÉN: Escandalosa pelea en Twitter de Luciana Salazar y Connie Ansaldi: "Desquiciada fuiste siempre; antes eras un gato simpático"

"Hoy le digo Grace, hoy viniste como muy canchera y me dice te voy a contar lo que me pasó. Me dice viste que yo me acuesto tarde, medito, y en el medio me tomé un café, y yo ya estaba lista para venir y tenía una camisa blanca divina y me dice como estaba medio dormida se me cae un hilito de café en la camisa y le genera el famoso manchón", introdujo el tema Sandra Borghi.

"Sin sacarme la camisa me hago la limpiadora profesional, agarro el quitamanchas, pero como estaba dormida agarré limpia grasa, y lo que era color café se puso negro", se sinceró Alfano.

"Entonces qué hizo, clavó pañuelo, esto es el ícono, ícono Alfano, entonces le hizo un nudo", agregó Borghi.

"Me gustaba esto, porque me hice la Laurencio Adot pero dije, si esto se me cae estamos en un problema, entonces até el nudito", continuó Alfano.

"Mirá esto, esto es lo que trae el pan lactal, ¡¡¡te amo Alfano!!! Esto es el ícono", concluyó Borghi, mientras mostraba cómo se había atado un pañuelo con un cintillo de pan lactal.

LEER TAMBIÉN: Sofía Jujuy Jiménez, asustada en la puerta del canal tras ser acosada por un hombre grande

Fuente: El Trece Tv.