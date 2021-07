El detalle contra la envidia que usó Silvina Escudero por la visita de Graciela Alfano

Las ex novias de Matías Alé, Silvina Escudero y Graciela Alfano, se cruzaron anoche en Los Mammones. Delante de cámara se mostraron amigas pero la morocha se fue preparada para contrarrestar a su ex enemiga.

En una entrevista con Nosotros a la mañana, Graciela Alfano apuntó contra Matías Alé y Silvina Escudero. La ex vedette recordó que cuando ella fue jurado en el Bailando, el actor estaba en pareja con Silvina Escudero. Según contó en el ciclo de El Trece, le costaba muchísimo ver a su ex pareja con la bailarina.

"Lo que me hizo peor, que complicó mucho más un proceso que ya de por sí hubiera sido muy doloroso, es todo lo que pasó después, a los pocos meses en el Bailando. Fue muy tremendo, yo venía de una separación después de una relación muy fuerte. Esas dos personas (por Silvina y Matías) se regodearon... se burlaron de mi persona”, sostuvo.

Este jueves, Grace estuvo en Los Mammones y se vio cara a cara con Silvina Escudero. A lo largo de la entrevista, la ex vedette no hizo referencia a sus dichos sobre la bailarina. Sin embargo, casi al final del programa, Jey Mammon le preguntó por sus recientes declaraciones.

"Estamos con Silvina y estamos con Graciela... ¿está todo bien entre ustedes?", indagó el conductor. "Sí, yo estoy muy bien. Además, quiero aclarar que yo no tengo nada contra Silvina Escudero", explicó la invitada.

"Yo lo que tenía era un tema con mi ex pareja. Simplemente, lo que dije es que cuando estaba en el Bailando me estaba muriendo por dentro y sufría por dentro. Quise contar eso al público y abrir mi corazón. La separación fue un esperpento", agregó Alfano.

Por último, Silvina Escudero también se pronunció tras los dichos de la ex vedette. "Esto para mí ya caducó. Me acuerdo que una vez con Grace nos vimos en La cocina del show (El Trece) y me pidió disculpas. Me quedó con las palabras que me dijo en ese entonces. Yo la pasé muy mal también y no tenía nada que ver... era un tema de ellos", sentenció.

Sin embargo, la buena onda que se vio en cámara no habría sido tal siendo que hoy en Intrusos mostraron que Silvina se puso una cinta roja en su mano contra la envidia, eligió un pantalón rojo y se pintó los labios del mismo color.