Desvalijaron a Nancy Pazos en Punta del Este

Nancy Pazos contó en Twitter el feo momento que le tocó vivir junto a su familia en Punta del Este, Uruguay, donde se encuentra de vacaciones, cuando un grupo de delincuentes ingresó a su casa y se llevó todo el dinero que tenía. contó enel feo momento que le tocó vivir junto a su familia enUruguay, donde se encuentra de vacaciones, cuando un grupo de delincuentes ingresó a su casa y se llevó todo el dinero que tenía.





La periodista relató a través de sus redes sociales que un grupo de ladrones ingresó a la casa de La Barra y se llevó todo el dinero que tenía.





"Mucha bronca e impotencia Entraron a casa en La Barra y nos robaron toda la plata que teníamos Hay que agradecer que no nos haya pasado nada Tristeza", escribió.

Embed Mucha bronca e impotencia Entraron a casa en La Barra y nos robaron toda la plata que teníamos Hay que agradecer que no nos haya pasado nada Tristeza — Nancy Pazos (@NANCYPAZOS) 6 de enero de 2018







Luego, tras haber realizado la denuncia correspondiente, se explayó sobre el tema y agradeció que todos estuvieran bien.





"Lo importante es que estamos todos bien. El sabor es amargo. Vinimos con mis hijos y 4 amigos de ellos a pasar unos días de vacaciones y ayer nos desvalijaron. Se llevaron toda la plata que encontraron. Ojalá les sirva", indicó Pazos.





Y destacó: "A mi la alegría de vivir, y la confianza en el otro no me la podrán robar. Amo Uruguay y amo mi país. Lamentablemente en esto de la inseguridad no hay diferentes orillas".