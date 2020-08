Después de la polémica, Ivana Nadal blanqueó su romance con el ex de Nati Jota

A esta altura podemos decir que Vicky Braier (Juariu) tiene más investigaciones en Instagram que la AFI (Agencia Federal de Inteligencia).

La periodista de "Bendita" y del Canciller descubrió que algo pasa entre Ivana Nadal y el ex de Nati Jota, Bruno Siri.

Y prueba de que hay olor a romance es este video de las stories que subió la propia colega:

Y la confirmación de que esta especulación en base a likes y prueba de fotos llegó en horas de la tarde cuando la propia Nati rompió el silencio en la versión online de Revista Paparazzi.

“Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor”, sostuvo Nati en el comienzo de la conversación con Paparazzi. Para luego sostener que no le afecta tanto en el plano emocional: “Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba”.

“En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”, agregó Jota.

Y finalizó: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mi”.

Horas después del gran revuelo, Ivana salió a blanquear su historia de amor con una foto junto a Bruno y sin ninguna leyenda; solo puso dos emojis.

