Después del escándalo del audio al Polaco, Fede Bal contó cómo es su relación con su novia

Fede Bal siempre fue un tiro al aire, si bien durante sus relaciones respetó a sus parejas cuando estaba solo hacía estragos. Sin embargo , con Sofía Aldrey las cosas parecen ser diferentes.

A partir del audio que trascendió que le envió a el Polaco invitándolo a una reunión en su casa con la pileta “caliente” a donde iban despampanantes mujeres comenzó la polémica.

LEER TAMBIÉN: La peor noche de Fede Bal en "MasterChef Celebrity": "Parece comida de gato"

Se supo que la invitación se debió a que el participante de “Masterchef celebrity”, Telefe, se separó de Barby Silenzi pero quedó en dudas que pasaba con el hija de Carmen Barbieri y su pareja.

"Yo soy muy abierto; a veces, demasiado. Con Sofi nos llevamos muy bien porque ella sabe perfecto cuando yo pongo música, invito amigos y a unas chicas; ella sabe bien quiénes vienen”, dijo el actor y aseguró que no hay celos en su relación con Sofía.

"Es muy enfermizo, eso nunca termina bien, qué querés buscar (sobre revisar el celular a la pareja). Para qué. O esa gente que dice que escucha audios delante de la novia, es raro. Es muy privado, me parece que debe mantenerse así, porque ahí está el Universo de cada persona”, sostuvo.

“No es que no la invito a una fiesta que hago porque quiero hacer algo y que no esté presente. El punto es que si viene la atención va mucho más a ella. No estás como vos estarías si estás con tus amigos en un ámbito de fiesta”, concluyó.

LEER TAMBIÉN: Se filtró el terrible audio que Fede Bal le envió al Polaco para invitarlo a una fiesta: "¿Sabés las mujeres que vienen?"