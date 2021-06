Después de confesar que fue infiel, Chantal Abad contó que vivió con un ex y su novia

Chantal Abad estuvo el fin de semana como invitada a "Debo decir", América, y confesó sin rodeos: "Soy clásica después de haber sido muy infiel, fui infiel toda mi vida".

Este martes, la cocinera explicó en "Es por ahí" el sentido de sus palabras y dio más detalles de su historia amorosa: "He sido muy infiel, es cierto, pero está en un contexto. Tuve muchos mensajes por Instagram y por WhatsApp. El 99 por ciento de los mensajes era que a todos les había pasado".

"Yo explico lo que me pasó. Hace cinco años tuve un quiebre grande y a veces uno no se da cuenta que uno puede inconscientemente lastimar al otro", argumentó Chantal.

Y sorprendió al contar que vivió un tiempo con un ex y la pareja de ese entonces: "Yo soy muy amiga de mis ex, se recontra puede. En un momento conviví con mi ex y la novia de él. Somos muy amigos con uno, como hermanos. No tenía dónde ir y mi ex me dice: venite".

"Tiene que ver ya con mi filosofía de vida. Hoy si yo fuese infiel estaría traicionándome más a mí que a la otra persona. Hoy no se me pasa por la cabeza ser infiel. Lo que dije fue con total sinceridad. Fue hacerme cargo de algo que me pasó", finalizó.