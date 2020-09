En la despedida a Luis Suárez, Messi jugó fuerte contra los dirigentes y el actual DT del Barcelona

El capitán respaldó a su ahora ex compañero y quien es íntimo amigo por su salida del club. "Muchas cosas que nunca se van a olvidar", indicó.

Lionel Messi publicó un fuerte posteo en Instagram para despedir a su amigo Luis Suárez del Barcelona, quien seguirá su carrera en el Atlético Madrid.

El capitán del equipo fue durísimo con los dirigentes del club y el actual DT, Ronald Koeman, por la manera en que se fue el goleador.

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", comenzó su posteo el futbolista.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", siguió muy enojado.

Y cerró: "Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".