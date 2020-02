El desnudo completo de Mariana Genesio Peña: "Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma"

Mariana Genesio Peña tuvo un gran 2019 laboral con su participación en "El Marginal" y como protagonista de "Pequeña Victoria".

La actriz trans sorprendió este sábado con una postal al desnudo en las redes sociales.

Mariana acompañó su destape al sol con una profunda reflexión de su presente.

"Hoy empiezo todo de nuevo. No me pregunten porqué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón", comenzó su posteo.

Y añadió: "Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma. Estoy renaciendo".

"Llámenme Dignity ( ja bromita. Te amo Calu) call me Nudity! #thisisme Las cosas que hacía para que la vayan a ver al cierre del FiBA", finalizó.