Tras la desmentida aparecieron fotos de Luciana Salazar y el empresario con el que mantendría una affaire

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que Luciana Salazar ya no estaría más sola. en el ciclo “LAM”, El Trece, la vincularon con un Marcelo Aún, un contador, con el que habría realizado varios viajes a Estados Unidos.

Apenas vio la información, Luciana salió por medio de sus redes sociales a negar todo y explicó que se trataba de un amigo muy importante. “Jaaaaaa me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mia. Frio frio todoooo!!!”, explicó la rubia.

Pero desde el ciclo que conduce Ángel de Brito fueron por más y mostraron imágenes de la flamante parejita en un vip del aeropuerto de Nueva York y hasta caminando, separados, al llegar al aeropuerto de Ezeiza para que no los vean juntos.

Esta nueva información tampoco le gustó a la rubia que replicó enojada desde sus redes: “Siguen con lo mismo en vez de pedir disculpas???? Eso se llama mala leche no información!!”.

"¿Qué están ocultando si son muy mejores amigos?", se preguntó Cinthia Fernández, que no mantiene una buena relación con la rubia por la amistad de su ex, Martín Baclini, con ella.

