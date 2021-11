El desgraciado accidente de Sandra Borghi en pleno programa

Nosotros a la mañana transcurría normalmente en la mañana de El Trece, cuando la co conductora del ciclo, Sandra Borghi, tuvo un terrible accidente en pleno aire que hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido porque su compañero Joaquín el Pollo Álvarez la incineró en medio del programa.

Lo cierto es que es una costumbre habitual para los programas de tv que los conductores y sus columnistas tomen mate durante las dos o tres horas de emisión en vivo. Y eso es lo que hace a diario Sandra Borghi durante la conducción de Nosotros a la mañana, programa que lleva adelante junto al Pollo Álvarez.

Pero sucede que hoy a la locutora se volcó el mate encima en pleno aire, y Álvarez no tuvo mejor idea que escracharla. “Ahora seguimos con el programa, sé que hoy está disperso, pero esto no lo puedo dejar pasar” disparó el Pollo, mientras que en el estudio se oían las risas de sus compañeros. Ahí fue cuando el director enfocó a Borghi desencajada y su compañero exclamó “No lo puedo creer, volcó”, mandándola al frente.

En una clara distracción de la co conductora de Nosotros a la mañana, quien no estaba al aire en ese momento, se le cayó la yerba del mate que estaba preparando. Como por suerte todavía no había empezado a cebarlo, no se quemó ni fue mayor el enchastre más allá de la yerba derramada en el escritorio, el piso y sobre su pantalón blanco. Y esa fue su mayor preocupación mientras su colega la arrastraba desde su banqueta para mostrar el derrame, Sandra Borghi pidió “Me tengo que cambiar, no puedo hacer todo el programa así”.

Así, mientras el Pollo Álvarez preguntó a sus compañeros, en tono de broma, “¿La tapamos con diario?”, Carlos Monti, que forma parte del programa, sugirió “Hagamos el VAR, así se ve”.