El desgarrador relato del novio de Agustina Fontenla, la ex participante de “Bake Off” que murió por Covid

El jueves pasado se conoció la triste noticia de la muerte de Agustina Fontenla, la ex participante de "Bake Off" que logró conquistar al público y se convirtió en una de las favoritas del certamen el año pasado.

Había dado positivo de Covid y tras presentar algunas complicaciones los médicos decidieron trasladarla a terapia intensiva, donde la intubaron con la esperanza de que mejorara.

Sus excompañeros de del ciclo de Telefe la despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales. Ahora habló su novio, que todavía no asimiló la noticia y se encuentra devastado.

En diálogo con Clarín, el joven aseguró que Agustina esperaba reponerse rápido para continuar con su vida normal, especialmente con su proyecto “Arte y azúcar”, donde vendía las exquisiteces que preparaba.

“Era una persona increíble, con unas ganas enormes de salir adelante. Estaba peleando porque se quería poner bien. No puedo más que agradecer a toda la gente que le envió su cariño y su fuerza para seguir", señaló Nicolás Schmollinger.

Y agregó: "Agus llenaba de amor y de ganas de vivir a todo el mundo que la conocía. Nos deja un vacío muy grande”.

Fontenla se había recibido de abogada en 2015, pero no tardó en darse cuenta que su verdadera pasión era la pastelería. Por eso cuando terminó su participación en el reality conducido por Paula Chaves se volcó de lleno a un emprendimiento, y le iba muy bien.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, reconoció en una de sus últimas apariciones en "Bake Off Argentina" antes de ser eliminada.

A mediados de mayo, cuando todavía no se había contagiado de coronavirus, hizo un posteo en sus redes donde volcó sus sensaciones: “Hoy ya muy lejos del derecho, habiendo cumplido muchos sueños y con muchos otros por cumplir, les quiero decir que cada uno de nosotros es protagonista de su propia historia".

