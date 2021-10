Desgarrador relato de Cristian U: "Me sacaron lo más grande de mi vida, dejaron morir a mi papá"

Cristian U habló quebrado este lunes con Buenos días América, por América y A24, para narrar el periplo que vivió para llevar a su papá agonizante hasta la guardia del Hospital Argerich.

El ex Gran Hermano, quien ayer había publicado un impactante video en las redes sociales, denunció que cargó solo a su papá hasta el sanatorio porque nadie ayudó: "Me cagaron la vida, dejaron morir a mi papá. No lo voy a dejar pasar".

"Me sacaron lo más grande de mi vida. Uno empieza a entender cuando le pasa, fue una aberración desde que llegamos", empezó a contar quebrado hasta las lágrimas.

Cristian U detalló cómo se desarrolló la terrible noche que terminó con su papá sin vida. "La pareja de mi papá llamó para pedir ayuda. Mi viejo seguía caliente, convulsionando, pero nadie hacía nada. Lo llevé como podía, en el ascensor, y justo llegó mi hermano. Tuve que apoyar a mi viejo en el piso para subirlo al auto. Cuando llegamos al Argerich, pedimos a los gritos que alguien nos abra. Nos abrió la seguridad del lugar. El resto nos miraba y nadie hacie nada", detalló.

"Llegué y no había nadie, uno de los más importantes de la Argentina. No me recibió un camillero para recibir a una persona muerta", dijo.

Cuando entraron, dos médicos le dijeron que no podía pasar. Tras esperar un rato, "un médico nos dijo que mi papá 'levantó signos vitales', pero que después murió y no pudieron hacer nada".

El ex Gran Hermano, derrotado, comentó que su papá "tenía 61 años y era un roble. Era admirable. Era un tipo tan sano que le sacaron la posibilidad de vivir".

Y concluyó: "Esto le pasa todos los días a cientos de personas que quedan en un cordón tirados llorando por su familia, como si fuesen cucarachas que perdieron adentro de un tacho de vida. Hoy esto me pasa y digo, 'no me voy a callar nunca más'. Me cagaron la vida, dejaron morir a mi papá. No lo voy a dejar pasar".

