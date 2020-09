Desgarrador llanto de Coco Carreño en el homenaje a su papá médico que murió por COVID-19

Sebastián "Coco " Agost Carreño, quien saltó a la fama por ser el ayudante de Maru Botana en televisión, sufrió una dolorosa pérdida en las últimas horas por la muerte de su padre.

El cocinero le dedicó un sentido posteo en Instagram a su padre, César, quien falleció tras luchar contra el coronavirus.

"Hoy se fue mi viejo, César, después de pelear una dura y desigual batalla contra el Covid 19 por casi un mes", indicó Coco.

"El dr Agost Carreño para muchos, será recordado como un nefrólogo incansable que realizó más de 700 transplantes, dando chances de vida a muchos", remarcó.

Carreño quiso homenajear a su papá y habló con Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana". “Gracias por darme el espacio...”, llegó a decir cuando rompió en llanto.

"Quería hablar de él, de su legado, de todo lo que hizo por la sociedad”, añadió, y sumó: “Y en un punto, él buscó esto: dijo que quería ir a trabajar”.

El papá de Coco tenía 82 y algunas complicaciones en su salud aunque el cocinero se encargó de aclarar que "estaba muy bien".

“Si yo no voy a trabajar me muero. O me mata el COVID, o me mata quedarme en mi casa”. “Y no lo podés atar a la cama... -argumenta el cocinero-. Era una persona grande”.

“Me dijo que había tenido un episodio de desasosiego, que es cuando te falta el aire y te sentís morir. Me contó que era espantoso, horrible. Y que había pedido no ir a terapia: no quería ser intubado”, enfatizó.

“Lo más doloroso es que me dijo: ’Llevate todas mis cosas’. Agarré una bolsa limpia, me lleve toda la ropa de mi papá, los documentos. Y sentí que era la despedida, que no iba a poder salir de ahí. Y no salió, no resistió. Peleó un mes entero, todo lo que pudo. Y yo desde ese sábado a la noche soñé que se iba a morir. Esa es la verdad. Lo soñaba, y me sentía horrible por soñarlo”, finalizó.

